Festival “10 Ans à l’Est” La Ferme de la Harpe, 31 octobre 2019 19:00, Rennes.

31 octobre – 2 novembre 2019 Sur place Payant – Réservation conseillée http://latetealest.wixsite.com/latetealest/le-festival, 10ansalest@gmail.com

3 soirées de concerts pour fêter les 10 ans de La Tête à l’Est ! Les musiques de l’Est et le chant seront à l’honneur !

La Tête à l’Est a concocté 3 soirées de concerts pour fêter ses 10 ans !

Les musiques de l’est et le chant seront à l’honneur pendant le festival anniversaire «10 ans à l’Est». De nombreux groupes ayant croisés la route du collectif seront présents pour l’occasion. La Tête à l’Est vous invite à chanter, danser et festoyer !

Jeudi 31 octobre – 19h30 : Repas-spectacle et concerts

Pour inaugurer le festival des 10 Ans à l’Est, le collectif actuel, soit 90 chanteurs et chanteuses vous accueillent à bras ouverts ! Avant d’entrer dans l’histoire plus lointaine, nous vous donnons la température de l’Ici et Maintenant à la Tête à l’Est !

Création spectacle repas avec Tête à l’Est / Collectif Volkanik / complicité Cie OCUS et concert de Tarafikants

Réservation obligatoire pour le repas-spectacle. Possibilité de venir en 2ème partie de soirée.

Vendredi 1er novembre – 19h30 : Kabaret-Repas et bal klezmer !

Parce que les premiers pas de la Tête à l’Est furent dansés sur des airs klezmer et yiddish, on se laissera transporter dans cette soirée par le doux mélange de rires et de larmes, incontournable de ce style.

Nora Bisele / Kabaretale / Trio Tish / Woyoyoy / Beygale Orkestra

Réservation obligatoire pour le repas-spectacle. Possibilité de venir en 2ème partie de soirée.

Samedi 2 novembre – 20h : Anniversaire à choeur ouvert !

Depuis 10 ans, la Tête à l’Est invite au rassemblement, au chant et à la convivialité. Ce soir, comme depuis toutes ces années, rendez-vous sur scène et autour pour (re)chanter les chants qui font l’histoire de la Tête à l’Est. Pour ponctuer cette soirée et accompagner tout.e.s ces chanteur.se.s…

La Tête à l’Est / Collectif Volkanik / Pas d’nom pas d’maison / Orkestre du Ventricule

PROGRAMME COMPLET ET BILLETTERIE SUR NOTRE SITE : www.latetealest.org

Ouverture du site à 19h avec des surprises chantées !

À tout moment, vous pourrez vous restaurer auprès du Snack’à l’Est.

Nous invitons chaque personne à venir avec son propre gobelet.

Ce festival est préparée avec la complicité de la Compagnie OCUS, l’association Anime et Tisse et la Ko-compagnie.

Nous sommes accueillis chez notre partenaire l’association 3 Regards, que nous remercions. Le festival est soutenu par la ville de Rennes.

La Tête à l’Est est partenaire du dispositif SORTIR et de la radio CanalB.

TEASER DU FESTIVAL :

La Ferme de la Harpe Avenue Charles Tillon, 35000 Rennes 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

jeudi 31 octobre 2019 – 19h00 à 02h00

vendredi 1er novembre 2019 – 19h00 à 02h00

samedi 2 novembre 2019 – 19h00 à 03h00