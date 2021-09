Rennes La Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine, Rennes Concert KinYonga – Festival Les Petites Escales Africaines La Ferme de la Harpe Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Concert KinYonga – Festival Les Petites Escales Africaines La Ferme de la Harpe, 3 octobre 2021 14:30, Rennes. Dimanche 3 octobre, 14h30 Sur place Tarif plein : 10€ / Réduit : 8€ / Sortir : 5€ / Gratuit pour les – de 8 ans http://www.cie-dounia.com/billetterie Lors de cette après-midi au Parquet de Bal, vous pourrez bouger sur les sons funk et afro-beat de KinYonga et participer à un cercle de danse et percussion afro Pour cette après-midi musicale, le Parquet de Bal de la Ferme de la Harpe accueillera KinYonga, groupe mélangeant funk, afrobeat, jazz, mandingue ou encore le hip-hop. Des ateliers avec les associations du quartier seront également proposés. Puis en fin de journée, les spectateurs seront invités à rejoindre un cercle de danse et de percussions afro mené par Seydou Boro et Bandjougou Coulibaly. La Ferme de la Harpe Avenue Charles Tillon, 35000 Rennes 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine dimanche 3 octobre – 14h30 à 19h00

Détails Heure : 14:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Ferme de la Harpe Adresse Avenue Charles Tillon, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville La Ferme de la Harpe Rennes