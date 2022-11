EN GRAMMA LA FEE VERTE Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

EN GRAMMA LA FEE VERTE, 25 novembre 2022 21:00, Rennes. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 EN GRAMMA (« ène gramma ») est un trio Transe Rock formé en 2021 et basé à Rennes. Issu du grec ancien, son nom évoque la marque que la mémoire laisse en nous à travers le temps. EN GRAMMA chante en trois langues, l’Anglais, le Français et le Grec Ancien. Le trio joue une musique où l’énergie rock rencontre un blues « afro-dionysiaque » avec un son hypnotique qui vibre de l’acoustique à l’électrique. Mystérieuses, sensuelles et dansantes, les chansons de EN GRAMMA cultivent un aspect primitif tout en proposant une approche moderne et tranchante. Formé autour du chanteur Gautier Degandt qui a parcouru l’Europe avec son duo hard folk BÂTON BLEU (DIXIEFROG), du guitariste Oscar Philéas qui a voyagé du rock à l’afro beat au côté du griot Mamadou Koita et du percussionniste Pierre-Yves Dubois, aux rythmes organiques et chaloupés, EN GRAMMA

FACEBOOK

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/en_gramma/ 5 euros LA FEE VERTE 44 rue Legraverend, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 25 novembre – 21h00 à 22h30

