ALICIA DU COUSTEL & AFA TRIBE LA FEE VERTE, 26 novembre 2022 21:00, Rennes.

Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Cette musique, c’est du FEU !

Chaleur, lumière, transe hypnotique !

Tout est prêt pour vous embarquer dans une danse festive autour du brasier, pour un concert à la fois envoûtant et groovy!

Les compositions d’Alicia Du Coustel, entre pop, folk et world, portées par les percussions d’Hamid Gribi et l’accordéon d’Alexandre Sallet, sont des morceaux-histoires immersifs qui plongent le spectateur dans une expérience de voyage presque cinématographique !

On y ressent puissamment les racines du groove africain :

jeu de harpe proche de la kora, rythmes gnawa, langues d’Afrique centrale… Soutenue par le jeu visuel et chorégraphique d’Alicia,

la musique prend le temps de se déployer, installe des univers colorés et surtout, vise la transe !

AfaTribe vous invite à une célébration énergique de la Vie et de l’Humain, pour vibrer ensemble d’une même pulsation :

un moment d’Osmose, intense et plein d’humour !

Alicia Du Coustel : Chant & Harpe punchy

Hamid Gribi : Chant & Percussions groovy

Alexandre Sallet : Chant & Accordéon diatonique funky

LA FEE VERTE 44 rue Legraverend, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 26 novembre – 21h00 à 22h00