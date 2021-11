Bertille Bak, « Dark-en-ciel » La Criée centre d’art contemporain, 22 janvier 2022 14:00, Rennes.

22 janvier – 24 avril 2022 Sur place gratuit

Bertille Bak a pour habitude d’aller à la rencontre d’une communauté et d’en observer les rites, gestes et objets.

Imaginez que ce communiqué est joyeusement éructé par un mégaphone qui grésille légèrement, accroché au toit d’une estafette customisée aux couleurs du centre d’art et de l’arc-en-ciel ; celle-ci roule lentement dans les rues de Rennes, cherchant à appâter le chaland.

Oyez oyez, cher public de Rennes et de France : venez découvrir DARK-EN-CIEL, la nouvelle exposition en technicolor de Bertille Bak, sale môme et formidaffreuse artiste, célébrée cette année pour son talent dans le monde entier* !

Spectacles d’enfants et de poussins hauts en couleurs, animations en 3D réalisées avec trucages et grosses ficelles, vrais décors en carton-pâte, films en rond et en rectangle, œuvres nouvelles pleines d’effroyables surprises…

Ne manquez pas DARK-EN-CIEL de Bertille Bak : une exposition qui cire les pompes, qui envoie en l’air, qui crie au scandale, qui bascule, qui pimpe et qui repimpe !

DARK-EN-CIEL, c’est dès le 22 janvier et jusqu’au 24 avril 2022 à La Criée centre d’art contemporain et ancien marché aux poissons !

Dialogue entre deux chalands (très bien renseignés) après le passage de l’estafette :

– Bertille Bak… ce n’est pas cette artiste qui s’intéresse à des communautés – souvent marginales, fragiles ou invisibles –, avec la complicité desquelles elle construit des fictions à la fois engagées et décalées ?

– Oui c’est ça, elle a commencé dans les corons, à Barlin, la cité de sa grand-mère, puis elle a continué avec des Roms à Ivry­-sur-Seine, des religieuses à Paris, des travailleurs de la mer à Saint‑Nazaire, et, plus loin, avec des habitants menacés d’expulsion d’un quartier de Bangkok, des ouvrières de la crevette au Maroc et j’en passe.

– Elle fait son beurre des malheurs du monde, non ? Et à La Criée, elle va montrer quoi ?

– Elle va continuer de creuser le filon de l’exploitation : elle présente Mineur Mineur, un nouveau projet sur lequel elle planche depuis trois ans, autour du travail des enfants dans les mines, ainsi que deux projets récents : Bleus de travail, pour lequel elle a fait jouer des oiseaux, et La Brigada, tourné à La Paz en Bolivie, où elle s’est intéressée aux cireurs de chaussures de rues.

– Je vois : ses films et installations se situent donc au point de bascule entre utopie et exploitation, enchantement et ironie, réel et fiction, goût de l’absurde et bricologie.

– C’est vrai, il y a un esprit potache et subversif chez Bertille Bak qui est une forme de résistance et où je retrouve une pointe de belgitude, un soupçon de Wallace & Gromit et une pincée de Fischli & Weiss.

– Alors là, tu me largues avec tes références. Allons plutôt boire une gorgée de bière, histoire de s’ouvrir les pupilles avant d’aller visiter l’expo…

* Plusieurs expositions personnelles de Bertille Bak sont programmées en 2022 : à la Fondation Mario Merz à Turin, au Louvre-Lens, à La Criée centre d’art contemporain et à la Galerie Art&Essai à Rennes.

La Criée centre d’art contemporain place Honoré Commeurec 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

