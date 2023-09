Evariste Richer, Avaler les cyclones La Criée centre d’art contemporain Rennes, 11 octobre 2023, Rennes.

Evariste Richer propose à La Criée une expérience sensible qui se déploie dans toutes les dimensions de l’espace du centre d’art. 11 octobre – 30 décembre 1

Du 2023-10-11 18:30 au 2023-12-30 19:00.

Avec Avaler les cyclones Evariste Richer propose à La Criée une expérience sensible qui se déploie dans toutes les dimensions de l’espace du centre d’art. Composée d’œuvres spécialement conçues pour l’occasion, l’exposition est une invitation à penser les liens ramifiés entre ciel et terre, histoire et mythes, météorologie et imaginaire.

