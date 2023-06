Art is Magic La Criée centre d’art contemporain Rennes, 20 juin 2023, Rennes.

Première rétrospective en France du célèbre artiste britannique Jeremy Deller. 20 juin – 16 septembre 1

http://www.la-criee.org https://www.tourisme-rennes.com/fr/exporama/billetterie-exporama/

Du 2023-06-20 13:00 au 2023-09-16 19:00.

Art is Magic est la première rétrospective en France du célèbre artiste britannique Jeremy Deller, lauréat du prestigieux Turner Prize en 2004 et représentant de son pays à la Biennale internationale d’art contemporain de Venise en 2013.

Jeremy Deller s’intéresse aux cultures populaires et aux contre-cultures. Les questions sociales, l’histoire, mais aussi la musique, sont au centre des investigations de l’artiste. Teintées d’un discours socio-politique assumé, ses œuvres font un lien entre la culture – vernaculaire ou de masse – et le monde du travail. Ses recherches l’ont mené à explorer l’histoire sociale de son pays et du monde à travers les conflits sociaux de l’ère thatchérienne, le groupe Depeche Mode, le monde du catch, les ferments du Brexit, ou encore l’Acid house et le mouvement rave, avec le souci constant d’impliquer d’autres personnes dans le processus créatif.

L’exposition Art is Magic dresse un large panorama de l’œuvre de l’artiste des années 1990 à aujourd’hui à partir d’une quinzaine de projets et œuvres majeurs qui ont ponctué son parcours. Elle sera, par ailleurs, l’occasion de publier le premier ouvrage rétrospectif du travail de l’artiste en langue française.

La Criée centre d’art contemporain place Honoré Commeurec, Rennes centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

la-criee@ville-rennes.fr 02 23 62 25 10

La Criée centre d’art contemporain