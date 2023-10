DJ CUP OF TEA LA COUR Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jeudi 23 novembre, 20h00 1

Du 2023-11-23 20:00 au 2023-11-23 23:00.

Quand elle n’embrouille pas les ondes de Canal B avecl’émission Take It Or Leave It, Ludmilla enfile son costume de Dj Cup of tea. Sous cet alias, elle propose une sélection en vinyle (mais pas que). Au programme : hymnes britpop braillés, revendications post-punk énervées, morceaux vintage vieillies en fût de chêne, avec pour mission de vous faire danser la chenille jusqu’au bout de la nuit.

LA COUR 18 rue de Penhoët, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine