Immersion dans l’architecture graphique des villes japonaises. La Conciergerie d’Art, 19 décembre 2020 11:00, Rennes.

19 décembre 2020 – 21 janvier 2021 Sur place Entrée Libre conciergerie.art.rennes@gmail.com

Viles Japonaises à La Conciergerie d’Art de Rennes

Avec le confinement difficile de voyager ! Qu’à cela ne tienne, la Conciergerie d’Art propose de s’immerger dans l’architecture graphique des villes japonaises. Elle invite, pour sa 1ère exposition, l’artiste linograveur Colin Gravot. Ancien Rennais et architecte de formation, Colin Gravot s’est orienté vers la linogravure en 2016 avant d’en faire sa profession en 2019.

« Nous désirons alterner artistes confirmés et nouvelles pousses prometteuses. Le travail sur l’environnement urbain et les équilibres de Colin résonnent avec ce que nous vivons actuellement», explique Sylvie Aveillan, l’une des cinq coprésidentes de la Conciergerie d’Art.« L’idée de créer une association promouvant tous les arts dans les entreprises et chez les particuliers nous habite depuis longtemps. Le confinement et la privation de tout ce qui fait réfléchir et embellit la vie, nous a décidé à passer à l’action. Il nous semblait urgent d’être solidaire avec les artistes », conclut Sylvie Aveillan.

La Conciergerie d’Art 28 Rue Saint Louis 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

