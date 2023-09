Sarah Estellé & Pauline T La Conciergerie d’Art Rennes, 29 septembre 2023 14:00, Rennes.

Sarah Estellé & Pauline T La Conciergerie d’Art Rennes 29 septembre – 8 octobre

Du vendredi au dimanche de 14h à 18h, les samedi ( 12h_18h). le samedi 7 septembre, vous aurez l’opportunité unique d’observer Sarah Estellé en train de travailler sur l’une de ses sculptures. 29 septembre – 8 octobre 1

Pauline.t

Une artiste pluridisciplinaire dont le travail fusionne peinture, photographie, textile et graphisme pour capturer l’instantanéité du Polaroïd et la beauté des moments, sensations et paysages d’une manière unique, inspirée par la nature et l’océan.

Sarah Estellé

Une sculptrice exceptionnelle qui explore les profondeurs de l’âme à travers des sculptures captivantes en argile, béton et plâtre. Ses œuvres capturent l’équilibre entre forces et fragilités, ombre et lumière.

À l’aube de l’automne, lorsque la nature se pare de couleurs chatoyantes et que l’air devient plus frais, il existe une manière exceptionnelle d’éveiller en vous une sensation de bien-être profond : l’art.

Venez découvrir nos 2 artistes, Pauline T et Sarah Estellé!

La Conciergerie d’Art 28 Rue Saint Louis 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine