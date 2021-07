RENNES. La Chuchoterie, Théâtre Lilico, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, .

Ateliers et jeux / mercredi 7 juillet et jeudi 8 juillet La Chuchoterie, Théâtre Lilico Centre /

Ateliers et jeux mercredi 7 juillet et jeudi 8 juillet / La Criée centre d’art contemporain La Chuchoterie, Théâtre Lilico Livres-jeux, abécédaires, livres en textile, imagiers, ou encore livres scénographiques… Venez découvrir La Chuchoterie et ses livres d’artistes proposés aux tout-petits et aux familles ! Cet espace de manipulation libre se présente comme une exposition vivante, où chacun peut se saisir d’un livre, le découvrir, le manipuler et le partager. Véritables objets artistiques, les ouvrages de La Chuchoterie vous inviteront au rêve, à l’imagination, et vous permettront de passer un moment de partage intime, dans un cocon blanc et noir fait de tapis douillets et coussins étoilés. Tout public dès la naissance, sans réservation Quartier : Centre /

Infos pratiques Organisé par : La Criée centre d’art contemporain Horaires15h à 17h TarifsGratuit AccèsMétro : République / Bus C1- C5- 9- 57 : La Criée RenseignementsLa Criée centre d’art contemporain Place Honoré Commeurec Rennes www.la-criee.org/fr/la-chuchoterie/

