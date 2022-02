(In)visibles La Chambre claire – Université Rennes 2, 10 janvier 2022 09:00, Rennes.

10 janvier – 4 mars Sur place Entrée libre s-culturel@univ-rennes2.fr, 02 99 14 11 41

Photographies de Mathias Bones, Intervention tactile et picturale de The Blind.

« Dix-huit heures. La pluie et la nuit commencent à tomber. L’effet de la drogue aussi. Ses yeux s’ouvrent l’un après l’autre, comme deux stores qu’on force au pied de biche. Les cris des bus pilant au feu rouge, les gaz d’échappement, les costards en Segway, les couples qui s’engueulent pour savoir quel est le meilleur bò bún du XIIIe, les klaxons des gens pressés de rentrer rien foutre, les scooters qui démarrent en trombe… lui, c’est ça qu’il ne voit et n’entend plus. Chacun ses œillères. »

Artiste associé à la saison culturelle de l’université Rennes 2, le street artist The Blind s’intéresse ici aux invisibles. Migrants, SDF, crackheads… il a arpenté les rues avec le photographe Mathias Bones pour rendre visibles les oubliés, les méprisés, les numéros anonymes qui vivent sur les trottoirs. Les deux artistes en tirent une série saisissante, et glaçante.

La Chambre claire – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

0299141141 http://www.univ-rennes2.fr La Chambre Claire (hall du Bât. P, campus Villejean, Université Rennes 2) accueille plusieurs expositions par an. Assurée par le service culturel de l’université, sa programmation présente en priorité des projets photographiques, mais aussi de la gravure, du dessin… Les vernissages sont ouverts à tou·tes et sont l’occasion de rencontrer les artistes et d’échanger sur les œuvres.

lundi 10 janvier – 09h00 à 19h00

mardi 11 janvier – 09h00 à 19h00

mercredi 12 janvier – 09h00 à 19h00

jeudi 13 janvier – 09h00 à 19h00

vendredi 14 janvier – 09h00 à 19h00

lundi 17 janvier – 09h00 à 19h00

mardi 18 janvier – 09h00 à 19h00

mercredi 19 janvier – 09h00 à 19h00

jeudi 20 janvier – 09h00 à 19h00

vendredi 21 janvier – 09h00 à 19h00

lundi 24 janvier – 09h00 à 19h00

mardi 25 janvier – 09h00 à 19h00

mercredi 26 janvier – 09h00 à 19h00

jeudi 27 janvier – 09h00 à 19h00

vendredi 28 janvier – 09h00 à 19h00

lundi 31 janvier – 09h00 à 19h00

mardi 1er février – 09h00 à 19h00

mercredi 2 février – 09h00 à 19h00

jeudi 3 février – 09h00 à 19h00

vendredi 4 février – 09h00 à 19h00

lundi 7 février – 09h00 à 19h00

mardi 8 février – 09h00 à 19h00

mercredi 9 février – 09h00 à 19h00

jeudi 10 février – 09h00 à 19h00

vendredi 11 février – 09h00 à 19h00

lundi 14 février – 09h00 à 19h00

mardi 15 février – 09h00 à 19h00

mercredi 16 février – 09h00 à 19h00

jeudi 17 février – 09h00 à 19h00

vendredi 18 février – 09h00 à 19h00

lundi 21 février – 09h00 à 19h00

mardi 22 février – 09h00 à 19h00

mercredi 23 février – 09h00 à 19h00

jeudi 24 février – 09h00 à 19h00

vendredi 25 février – 09h00 à 19h00

lundi 28 février – 09h00 à 19h00

mardi 1er mars – 09h00 à 19h00

mercredi 2 mars – 09h00 à 19h00

jeudi 3 mars – 09h00 à 19h00

vendredi 4 mars – 09h00 à 19h00

Mathias Bones et The Blind.