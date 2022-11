Eyes as Big as Plates La Chambre claire – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

12 septembre – 9 décembre

Un projet de Riitta Ikonen et Karoline Hjorth Ce projet photographique des artistes finlandaise et norvégienne Riitta Ikonen et Karoline Hjorth a commencé comme un jeu autour du folklore nordique, puis a évolué vers une recherche continuelle du sentiment d’appartenance de l’être humain moderne à la nature.

La série est produite en collaboration avec des personnes à la retraite (fermier·es, pêcheur·ses, zoologistes, plombier·es, chanteur·ses d’opéra, femmes au foyer, artistes, universitaires…). Chaque image de la série présente une figure solitaire au milieu d’un paysage, habillée d’éléments environnants mais qui n’indiquent ni temps ni lieu. La nature agit ici à la fois comme contenu et comme contexte : les personnages habitent littéralement le paysage en portant des sculptures créées en collaboration avec les artistes. En tant que participantes actives de notre société contemporaine, ces personnes âgées encouragent la redécouverte d’un groupe démographique trop souvent décrit comme marginalisé ou comme stéréotype. C’est ainsi que ce projet vise à produire de nouvelles perspectives sur qui nous sommes et quelle est notre place dans ce monde. Exposition présentée dans le cadre de la Fête de la science. La Chambre claire – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Exposition présentée dans le cadre de la Fête de la science. La Chambre claire – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

La Chambre Claire (hall du Bât. P, campus Villejean, Université Rennes 2) accueille plusieurs expositions par an. Assurée par le service culturel de l'université, sa programmation présente en priorité des projets photographiques, mais aussi de la gravure, du dessin… Les vernissages sont ouverts à tou·tes et sont l'occasion de rencontrer les artistes et d'échanger sur les œuvres. lundi 12 septembre – 09h00 à 18h00

