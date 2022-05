L’Art á Bière – FRZ Sethi La Cave au Père Bouc, 5 juillet 2019 17:00, Rennes.

Vendredi 5 juillet 2019, 17h00 Sur place Entrée libre artabiere@gmail.com

Exposition éphémère

De la Micro Bille á la Micro Brasserie, nous célébrons le graphisme remarquable du monde de la bière á travers les Artistes illustrateurs et leur univers Artistique.

Le second Artiste est Peintre muralist, FZR Sethi a étudié la sculpture ornementale et l’ébénisterie à Auray avant de travailler dans les décors et la scénographie à Paris. De retour à Rennes, il poursuit son activité et étudie en parallèle aux Beaux-Arts. Depuis novembre 2017, il se consacre entièrement au dessin et à la peinture mais reste un artiste pluridisciplinaire, touche à tout, avec un goût prononcé par les projets urbex. “J’aime les zones abandonnées où la nature a repris le dessus”, indique-t-il. Dans Dédale, il signe une installation entière qu’il a nommé “La Porte de Neptune”.

Il utilise la technique du mandala qu’il dessine abondamment sur les murs. D’abord en noir et blanc puis en bleu. “Ce bleu m’a tapé dans l’oeil. C’est un bleu de Neptune”, dit-il. Dieu des eaux vives et des sources dans la mythologie romaine, Neptune fait écho au signe astrologique de FZR Sethi, qui est lui aussi poisson. Attiré par des lectures ésotériques, l’artiste a voulu créer dans cette pièce un espace propice à la méditation. Un endroit calme et en paix, où l’on est invité à ressentir l’énergie.

Le symbole de Neptune rend l’immersion encore plus intense. A cela s’ajoutent un travail sur la lumière et l’ambiance pour que le visiteur se sente acteur. FZR Sethi a choisi un univers abstrait qui fait ainsi appel à l’inconscient et à différentes interprétations. “J’aime la libre interprétation que rend possible la création abstraite”, assure-t-il. Ainsi FZR Sethi laisse le champ libre à ceux qui y voient autre chose…

Rennes – France

www.feeezer.com

1er Projection le 5 Juillet 17h La cave au Pere Bouc

Ensuite le Jeudi et samedi

Projection au Lavo Expo Art

(collé á la Cave au Pere Bouc)

43 rue St Hélier

35000 Rennes

https://www.facebook.com/auperebouccave/

INFO

artabiere@gmail.com

www.wagnerartgalleries.com

www.wagerartproduction.com

