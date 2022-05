L’Art À Bière La Cave au Père Bouc Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’Art À Bière La Cave au Père Bouc, 14 juin 2019 18:00, Rennes. Vendredi 14 juin 2019, 18h00 Sur place Entrée libre Exposition éphémère De la Micro Bille á la Micro Brasserie, nous célébrons le graphisme remarquable du monde de la bière à ºtravers les Artistes illustrateurs et leur univers Artistique. Venez découvrir l’illustrateur de la Micro Brasserie Skumenn – «Nicolas Curmer» Naît en 1974 à Paris, Nicolas Cumer grandit à St Didier au Mont d’Or (Rhône); il étudie à l’école des Beaux-Arts de Lyon entre 1995 & 1999, puis à l’école des Beaux-Arts de Paris au sein de l’atelier de François Boisrond; il obtient son diplôme en 2003; expose depuis son travail et réalise des tableaux sur commande. http://www.nicolascurmer.com/ ART Projection – LA Cave Au Père Bouc 43 Rue St Hélier Rennes À partir de 18h https://www.facebook.com/auperebouccave/ www.wagnerartproduction.com www.wagnerartgalleries.com Information : artabiere@gmail.com La Cave au Père Bouc 43 rue Saint Hélier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 14 juin 2019 – 18h00 à 23h00

