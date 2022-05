Goûter d’Anniversaire du Père Bouc La Cave au Père Bouc Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Goûter d’Anniversaire du Père Bouc La Cave au Père Bouc, 30 décembre 2019 16:00, Rennes. 30 et 31 décembre 2019 Sur place Les 2 ans de la cave à Bière au Père Bouc La Cave au Père Bouc aura 2 ans le 31 décembre et l’heure de l’inventaire arrive. A cette occasion vous êtes convié au goûter d’anniversaire pour trinquer et vider les stocks avant les vacances du patron… Pour information le Demi sera à 1,50€, la Pinte à 3,00€ et en plus il y aura -20% sur toutes les bières 33 et 44cl… C’est pas mal pour finir cette année 2019 et arriver les mains pleine en soirée du réveillon !!! La Cave au Père Bouc 43 rue Saint Hélier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 30 décembre 2019 – 16h00 à 19h30

mardi 31 décembre 2019 – 16h00 à 19h30

