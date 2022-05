Du Rock au Baroque La Cave au Père Bouc Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Du Rock au Baroque La Cave au Père Bouc, 21 juillet 2019 17:00, Rennes. Dimanche 21 juillet 2019, 17h00 Sur place Prix Libre Apéro-Concert Les Anges Production présente la première édition de l’évènement Du Rock au Baroque ! – Isaac Delabrière – Un pianiste de formation classique vous interprètera un petit répertoire rock. – FAWN – Duo multi-instrumentiste familial formé pour l’occasion vous interprètera des pièces d’époques differentes. La Cave au Père Bouc 43 rue Saint Hélier 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 21 juillet 2019 – 17h00 à 21h00

Détails Heure : 17:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Cave au Père Bouc Adresse 43 rue Saint Hélier Ville Rennes lieuville La Cave au Père Bouc Rennes Departement Ille-et-Vilaine

La Cave au Père Bouc Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Du Rock au Baroque La Cave au Père Bouc 2019-07-21 was last modified: by Du Rock au Baroque La Cave au Père Bouc La Cave au Père Bouc 21 juillet 2019 17:00 La Cave au Père Bouc Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine