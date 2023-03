Atelier de découverte de la gravure pour enfants de 5 à 8 ans La Cantine BSH, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier de découverte de la gravure pour enfants de 5 à 8 ans La Cantine BSH, Rennes, Ille-et-Vilaine, 22 mars 2023 15:30, Rennes. Spécialement destiné aux enfants de 5 à 8 ans, l’atelier permet de s’initier à la gravure sans utiliser d’objets dangereux grâce à l’utilisation de plaques de polystyrène. Thème : le printemps ! Mercredi 22 mars, 15h30 1 Je vous propose un atelier de découverte de la technique de la gravure. Spécialement destiné aux enfants de 5 à 8 ans, l’atelier permet de s’initier à la gravure sans utiliser d’objets dangereux grâce à l’utilisation de plaques de polystyrène. Atelier de gravure sur polystyrène sur le thème du printemps

Public : enfants de 5 à 8 ans

Durée : 1h30 environ

Matériel : tout le matériel est fourni. Pensez à apporter un tablier, l’impression peut être salissante.

Nombre de places : 6

Prix : 12€ (10€/enfant si inscriptions en groupe) paiement sur place, en liquide ou par chèque.

Date : mercredi 22 mars

Heure : 15h30-17h

Lieu : La Cantine BSH à Rennes Inscriptions par email à veroniquebuyercreations@gmail.com Déroulement : Après une rapide présentation de la technique de gravure et des outils à disposition, les enfants pourront graver leur plaque de polystyrène avec le motif qu’ils auront dessiné. Une fois la gravure terminée, les enfants imprimeront à la main leur réalisation sur du papier.

Lieu : La Cantine BSH à Rennes **Inscriptions par email à [veroniquebuyercreations@gmail.com](mailto:veroniquebuyercreations@gmail.com)** Déroulement : Après une rapide présentation de la technique de gravure et des outils à disposition, les enfants pourront graver leur plaque de polystyrène avec le motif qu’ils auront dessiné. Une fois la gravure terminée, les enfants imprimeront à la main leur réalisation sur du papier.

Chaque enfant repart avec son impression sur papier A4 ainsi que sa plaque de polystyrène qu’il ou elle pourra réutiliser pour réaliser facilement d’autres impressions à la maison.

