Troisième brigade de cueillette sonore : après-midi découverte à Baud-Chardonnet La Cale Baud-Chardonnet, 28 novembre 2022 14:00, Rennes. Lundi 28 novembre, 14h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://www.arsnomadis.eu/projets/building/les-brigades-de-cueillette-sonore/, mediation@arsnomadis.eu, 09 81 11 71 16

Balade. 3e chance pour participer à une brigade de cueillette sonore, avec le collectif Ars Nomadis dans le quartier Baud-Chardonnet à Rennes. Découvrez les chantiers de l’intérieur. Troisième chance pour rejoindre la brigade de cueillette sonore du projet Building de Baud-Chardonnet ! Building, c’est quoi ? Une nouvelle démarche artistique & participative avec les artistes du collectif d’Ars Nomadis. L’objectif : récolter de la matière sonore des chantiers de Baud-Chardonnet pour en faire une œuvre symphonique, en partenariat avec l’Orchestre National de Bretagne ! Pour cela, la 3e édition des brigades sonores revient le lundi 28 novembre prochain ! Équipés de casques et chaussures de protection, vous arpenterez un chantier du quartier afin d’enregistrer celles & ceux qui œuvrent chaque jour avec leurs instruments de travail. Chaque « *brigadier *» recevra une formation à la captation sonore. Les sons récoltés constitueront la matière première avec laquelle les compositeurs Fabrizio Rat et Alexandre Rubin créeront une symphonie. RDV à La Cale: Au 12 avenue Jorge Semprùn, lundi 28 novembre, à partir de 14 h. Inscriptions et renseignements auprès d’Ars Nomadis > par mail : mediation@arsnomadis.eu > par téléphone : 09 81 11 71 16 La Cale Baud-Chardonnet 12 avenue Jorge Semprùn, Rennes 35042 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine lundi 28 novembre – 14h00 à 16h00

