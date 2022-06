Rejoignez la brigade de cueillette sonore à la découverte des chantiers du quartier Baud-Chardonnet La Cale Baud-Chardonnet Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Lundi 4 juillet, 14h00 Sur place Gratuit, sur inscription auprès d'Ars Nomadis contact@arsnomadis.eu, 0981117176

Le projet Building vous invite à découvrir les chantiers de l’intérieur. Equipé.es de matériels et formé.es à la captation sonore, vous arpenterez un chantier afin d’enregistrer ses sons quotidiens ! Rejoignez la brigade de cueillette sonore à la découverte des chantiers du quartier Baud-Chardonnet La première brigade de cueillette sonore vous attend pour contribuer au projet BUiLDiNG, symphonie d’un nouveau quartier : la nouvelle démarche artistique et participative du quartier Baud-Chardonnet ! Plusieurs temps forts et rencontres seront organisés par le collectif artistique Ars Nomadis, et ce jusqu’en 2025, avec pour objectif final : la création d’une œuvre symphonique participative: composée par Fabrizio Rat et Alexandre Rubin,

et interprétée par l’Orchestre National de Bretagne. Pour arriver à mettre sur pieds ce projet, les artistes du collectif Ars Nomadis ont besoin de vous.

Le projet Building vous invite à découvrir les chantiers de l’intérieur. L’inaccessible devient possible !

Equipé.es de matériel de protection (casques et chaussures) et formé.es à la captation sonore, vous arpenterez un chantier du quartier afin d’enregistrer celles & ceux qui œuvrent chaque jour avec leurs instruments de travail. Pour devenir brigadier de cette première cueillette sonore, rendez-vous à La Cale au 8 rue Georges Charpak, lundi 4 juillet, à partir de 14h. La Cale Baud-Chardonnet 8 rue georges charpak rennes 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine lundi 4 juillet – 14h00 à 16h00

