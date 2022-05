[PRESENTATION] Building, symphonie d’un nouveau quartier La Cale Baud-Chardonnet Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

[PRESENTATION] Building, symphonie d’un nouveau quartier La Cale Baud-Chardonnet, 5 mai 2022 17:00, Rennes. Jeudi 5 mai, 17h00 Sur place Entrée libre https://www.baud-chardonnet.com/a-la-une/628-art-et-baud-lancement-de-la-nouvelle-demarche-artistique, anais.landwerlin@territoires-rennes.fr Découverte de la nouvelle démarche artistique & participative avec l’équipe d’Ars Nomadis, en présence de l’Orchestre National de Bretagne, du Village d’Alphonse et de Caroline Ablain, photographe. Une nouvelle aventure s’ouvre sur le quartier Baud-Chardonnet à Rennes !

RDV à La Cale, au 8 rue Georges Charpak, jeudi 5 mai, à partir de 17h pour découvrir la nouvelle démarche artistique &participative avec l’équipe d’@arsnomadis. L’objectif des années à venir ?

> Portraits sonores et photographiques d’acteurs du chantier et d’habitants

> Constitution de brigades de cueillette sonore

> 6 événements publics dans les nouveaux espaces communs du quartier

> Des concerts en duo entre musiciens de l’@orchestrenationaldebretagne et ouvriers du chantier

> Un concert final sur Les Plages de Baud

> Le podcast du quartier Pour faire plus ample connaissance & connaitre le projet plus en détails ainsi que toute l’équipe présente sur le quartier pendant les 3 années à venir : RDV le jeudi 5 mai prochain !

La présentation sera suivie d’un temps d’échanges autour d’un verre. La Cale Baud-Chardonnet 8 rue georges charpak 35000 Rennes Baud-Chardonnet ille-et-vilaine jeudi 5 mai – 17h00 à 19h00

Détails Heure : 17:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Cale Baud-Chardonnet Adresse 8 rue georges charpak Ville Rennes lieuville La Cale Baud-Chardonnet Rennes Departement ille-et-vilaine

La Cale Baud-Chardonnet Rennes ille-et-vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

[PRESENTATION] Building, symphonie d’un nouveau quartier La Cale Baud-Chardonnet 2022-05-05 was last modified: by [PRESENTATION] Building, symphonie d’un nouveau quartier La Cale Baud-Chardonnet La Cale Baud-Chardonnet 5 mai 2022 17:00 La Cale Baud-Chardonnet Rennes Rennes

Rennes ille-et-vilaine