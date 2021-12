Rennes La Cale Baud-Chardonnet Ille-et-Vilaine, Rennes Co-construction mobilier urbain transitoire sur la rambla de Baud-Chardonnet La Cale Baud-Chardonnet Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Co-construction mobilier urbain transitoire sur la rambla de Baud-Chardonnet La Cale Baud-Chardonnet, 10 janvier 2022 09:30, Rennes. 10 – 15 janvier 2022 Sur place Entrée libre, chantier ouvert et participatif pour tous.tes https://www.baud-chardonnet.com/a-la-une/623-janvier-2022-la-rambla-vous-attend, anais.landwerlin@territoires-rennes.fr, 0671970353 Petit.es & grand.es, habitué.es du marteau ou bricoleur.euses du dimanche, rendez-vous du 10 au 15 janvier 2022 à Baud-Chardonnet sur la Rambla ! Depuis la concertation de fin 2020 à début 2021 … Rappelez-vous, la concertation précédemment organisée de fin 2020 à début 2021 a livré son verdict : l’espace situé entre les Plages de Baud et l’avenue Jorge Semprún, à Rennes accueillera provisoirement une promenade piétonne, bordée de pelouse et de parterres végétaux, et mise en valeur par un mobilier urbain co-construit. Il est désormais temps de passer à l’action ! Habitué.es du marteau ou bricoleur.euses du dimanche, vous pouvez tous.tes contribuer au chantier participatif & ouvert du 10 au 15 janvier 2022, pour co-construire & positionner le nouveau mobilier urbain transitoire de la Rambla dans le quartier Baud-Chardonnet, aux côtés des associations Les Saprophytes et les Animée.s. Ces modules en bois serviront d’assises & d’affichages au gré des déambulations face à La Vilaine. Votre rendez-vous du 10 au 15 janvier 2022 > 9h30-12h30 et 13h30-17h

> Chaque jour, devant La Cale au 8, rue Georges Charpak

> Placement des modules le mercredi & inauguration le samedi matin

> Enfants & ados accompagné.es d’un adulte sont les bienvenu.es. La Cale Baud-Chardonnet 8 rue georges charpak 35000 Rennes Baud-Chardonnet ille-et-vilaine lundi 10 janvier 2022 – 09h30 à 17h30

mardi 11 janvier 2022 – 09h30 à 17h30

mercredi 12 janvier 2022 – 09h30 à 17h30

jeudi 13 janvier 2022 – 09h30 à 17h30

vendredi 14 janvier 2022 – 09h30 à 17h30

samedi 15 janvier 2022 – 09h30 à 13h30

Détails Heure : 09:30 - 13:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Cale Baud-Chardonnet Adresse 8 rue georges charpak Ville Rennes Age maximum 99 lieuville La Cale Baud-Chardonnet Rennes