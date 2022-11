Vente à thème : vaisselle et décoration de Noël ! La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Vente à thème : vaisselle et décoration de Noël ! La Belle Déchette, 3 décembre 2022 13:00, Rennes. Samedi 3 décembre, 13h00 Sur place Entrée libre https://labelledechette.com/

La Belle Déchette revêt ses plus beaux atours pour vous proposer de décorer votre foyer en seconde main : vaisselle,décoration de Noël… mettent à l’honneur les fêtes de fin d’année. Quoi de mieux que de préparer Noël en pensant solidarité et réemploi ?!

La Belle Déchette revêt ses plus beaux atours pour vous proposer de décorer votre foyer en seconde main : vaisselle, bibelot, décoration de Noël, textile… sont de sortie et mettent à l’honneur les fêtes de fin d’année. Cette grande vente a lieu à la boutique La Réserve (2 rue du Pré du Bois). Vous pourrez bien sûr y trouver également les objets, meubles et matériaux habituels (culture, jeux et jouets, outils, petit et grand mobilier, jardinage…) La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 3 décembre – 13h00 à 17h00

Détails Heure : 13:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Belle Déchette Adresse 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne Ville Rennes lieuville La Belle Déchette Rennes Departement Ille-et-Vilaine

La Belle Déchette Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Vente à thème : vaisselle et décoration de Noël ! La Belle Déchette 2022-12-03 was last modified: by Vente à thème : vaisselle et décoration de Noël ! La Belle Déchette La Belle Déchette 3 décembre 2022 13:00 La Belle Déchette Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine