Vente à thème : plein air et farniente ! La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Vente à thème : plein air et farniente ! La Belle Déchette, 11 juin 2022 13:00, Rennes. Samedi 11 juin, 13h00 Sur place Entrée libre Vous rêvez de pique-niquer les pieds dans le sable, de camper, de faire des jeux de plein air ou de lire les pieds dans l’herbe ? La Belle Déchette vous donne l’occasion de vous équiper à prix doux. Cette vente à thème se déroule le samedi 11 juin de 13h à 17h à la boutique « La Réserve » située au 2 rue du pré du bois à Rennes : On va enfin pouvoir prendre l’air et profiter des belles plages bretonnes ! La Belle Déchette vous propose une grande vente dédiée à l’arrivée de l’été. Vous rêvez de pique-niquer les pieds dans le sable, de partir en camping, de faire des jeux de plein air ou encore de bookiner les pieds dans l’herbe ? Venez vous équiper à La Belle Déchette, l’occasion d’allier réemploi, plaisir et farniente ! La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 11 juin – 13h00 à 17h00

Détails Heure : 13:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Belle Déchette Adresse 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne Ville Rennes lieuville La Belle Déchette Rennes Departement Ille-et-Vilaine

La Belle Déchette Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Vente à thème : plein air et farniente ! La Belle Déchette 2022-06-11 was last modified: by Vente à thème : plein air et farniente ! La Belle Déchette La Belle Déchette 11 juin 2022 13:00 La Belle Déchette Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine