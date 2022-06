Vente à thème : on prépare la rentrée scolaire ! La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vente à thème : on prépare la rentrée scolaire ! La Belle Déchette, 9 juillet 2022 13:00, Rennes. Samedi 9 juillet, 13h00 Sur place Entrée libre http://www.labelledechette.com

Cette année, La Belle Déchette vous propose de compléter vos listes de fournitures scolaires avant de partir en vacances. Plus on anticipe, plus la rentrée sera utile, écologique et solidaire ! Cette année, La Belle Déchette vous propose de préparer la rentrée avant de partir en vacances. Muni.e.s de votre liste de fournitures, venez chiner tout ce dont vous avez besoin : papeterie, cahiers, classeurs, crayons, livres, accessoires de géométrie, calculatrices… Et promis, si vous ne trouvez pas tout ce qu’il vous faut, vous aurez toujours le temps de parcourir les rayons interminables des supermarchés pour compléter votre liste :) A La Belle Déchette, pas de publicité, pas de goodies, pas de marketing, nous vous proposons une rentrée utile, écologique et solidaire. La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 9 juillet – 13h00 à 17h00

