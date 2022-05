Vente à thème : matériaux et bricolage La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vente à thème : matériaux et bricolage La Belle Déchette, 21 mai 2022 13:00, Rennes. Samedi 21 mai, 13h00 Sur place Entrée libre http://www.labelledechette.com La Belle Déchette déballe ses matériaux : bois, métal, textile, carrelage, petit outillage, quincaillerie, tapisserie, tuyaux… La belle saison est l’occasion de se lancer dans les travaux de bricolage. Alors La Belle Déchette déballe ses matériaux : bois, métal, textile, carrelage, petit outillage, quincaillerie, tapisserie, tuyaux… sont de sortis pour les amoureux.ses du bricolage et du fait-main. Cette vente est l’occasion de trouver votre bonheur à petit prix grâce au réemploi ! La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 21 mai – 13h00 à 17h00

Détails Heure : 13:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Belle Déchette Adresse 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne Ville Rennes Age maximum 99 lieuville La Belle Déchette Rennes Departement Ille-et-Vilaine

