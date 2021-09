Rennes La Belle Déchette Ille-et-Vilaine, Rennes Vente à thème : Littérature, cinéma et musique La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Vente à thème : Littérature, cinéma et musique La Belle Déchette, 9 octobre 2021 13:00, Rennes. Samedi 9 octobre, 13h00 Sur place Entrée libre Faites le plein de culture tout en favorisant le seconde main ! Ce samedi, la ressourcerie La Belle Déchette vous propose de faire le plein de culture grâce à cette vente à thème dédiée à la littérature, au cinéma et à la musique. On déballe les livres, CD, DVD, vinyles… pour vous offrir une grande diversité de choix et vous permettre de vous préparer à passer l’hiver au chaud. Durant ce temps, profitez en plus d’une remise de 30 % sur l’ensemble des produits* de La Réserve (mobilier, déco, jouets, matériaux…)

* sauf produits indiqués La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 9 octobre – 13h00 à 17h00

Détails Heure : 13:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Belle Déchette Adresse 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne Ville Rennes Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville La Belle Déchette Rennes