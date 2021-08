Rennes La Belle Déchette Ille-et-Vilaine, Rennes Vente à thème : la rentrée en réemploi ! La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Vente à thème : la rentrée en réemploi ! La Belle Déchette, 28 août 2021 13:00, Rennes. Samedi 28 août, 13h00 Entrée libre La Belle Déchette vous propose de préparer la rentrée grâce au réemploi ! Venez compléter votre bureau et votre cartable avec le mobilier et les fournitures nécessaires La Belle Déchette vous propose de préparer la rentrée grâce au réemploi ! Venez compléter votre bureau et votre cartable avec le mobilier et les fournitures nécessaires (papeterie, classeurs, crayons, livres, chaises, bureaux, accessoires…) et ainsi, démarrer l’année scolaire par une belle action. Fini les grandes surfaces aux rayons interminables, les objets standardisés, la publicité… on pense réemploi du début à la fin de l’année ! Durant ce temps, profitez en plus d’une remise de 30 % sur l’ensemble des produits* de La Réserve (mobilier, déco, jouets, matériaux…)

* sauf produits indiqués La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 28 août – 13h00 à 17h00

Détails Heure : 13:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Belle Déchette Adresse 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne Ville Rennes lieuville La Belle Déchette Rennes