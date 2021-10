Rennes La Belle Déchette Ille-et-Vilaine, Rennes Vente à thème : jeux et jouets La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Vente à thème : jeux et jouets La Belle Déchette, 13 novembre 2021 13:00, Rennes. Samedi 13 novembre, 13h00 Sur place Entrée libre Avec La Belle Déchette, préparez vos cadeaux de Noël de façon éthique et solidaire ! La Belle Déchette est la première ressourcerie du territoire de Rennes Métropole. Son objectif est de réduire les déchets et de proposer une autre façon de consommer grâce au réemploi et à la solidarité. Dans le cadre de la 14ème édition du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, La Belle Déchette vous propose de préparer un Noël éthique et solidaire. Les fêtes sont malheureusement devenues une période indéniable de surconsommation (alimentaire, énergétique, matérielle, surproduction de déchets…). Avec La Belle Déchette, on se recentre sur l’essentiel et on choisit avec soin des jeux et jouets de seconde main qui feront le bonheur de nos proches à prix doux ! Durant ce temps, profitez en plus d’une remise de 30 % sur l’ensemble des produits* de La Réserve (mobilier, déco, jouets, matériaux…)

* sauf produits indiqués La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 13 novembre – 13h00 à 17h00

Détails Heure : 13:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Belle Déchette Adresse 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne Ville Rennes Age maximum 99 lieuville La Belle Déchette Rennes