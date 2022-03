Vente à thème : Jardin, bouture, terre cuite et troc de plantes ! La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vente à thème : Jardin, bouture, terre cuite et troc de plantes ! La Belle Déchette, 30 avril 2022 13:00, Rennes. Samedi 30 avril, 13h00 Sur place Entrée libre La Belle Déchette vous propose une grande vente dédiée au jardinage où vous pourrez trouver des pots, outillage, mobilier d’extérieur, objets en terre cuite… de seconde main. Cette vente se déroule le samedi 30 avril de 13h à 17h à la boutique “La Réserve” située au 2 rue du pré du bois à Rennes : Les beaux jours sont l’occasion de verdir votre intérieur, d’aménager votre balcon ou de prendre soin de votre jardin. La Belle Déchette vous propose une grande vente dédiée au jardinage où vous pourrez trouver des pots, outillage, mobilier d’extérieur, objets en terre cuite… de seconde main. Toute l’équipe a également mis les mains dans la terre pour transformer des objets quelque peu démodés en pots de fleur hyper tendance. C’est beau, c’est frais, c’est estival ! Troc de plantes : au lieu d’acheter des végétaux, issus d’une industrie parfois peu écologique, nous vous proposons une autre manière de faire, grâce au troc ! Sur le principe de l’échange, venez déposer / échanger / trouver des plantes ou boutures pour diversifier votre intérieur et ainsi valoriser l’existant. Seule recommandation, si vous apportez des plantes, pensez à indiquer leur nom, cela facilitera leur entretien. Durant ce temps, profitez en plus d’une remise de 30 % sur l’ensemble des produits* de La Réserve (mobilier, déco, jouets, matériaux…)

La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 30 avril – 13h00 à 17h00

