La Belle Déchette fête le printemps ! Venez le célébrer avec nous lors de cette vente spéciale « Boutures, jardinage et plein air ». Samedi 25 mars, 13h00

Voilà, l'hiver est terminé. L'occasion parfaite de profiter des premiers rayons du soleil et de sortir le bout de son nez. A La Réserve, ce samedi 25 mars, vous trouverez tout le nécessaire pour vous remettre doucement en mouvement : outils de jardinage pour les plus motivé.es ou mobilier de jardin pour les plus relax ! Il y aura également des boutures qui n'attendent qu'une chose : grandir dans votre cocon ! Alors, on se retrouve là-bas ?

La Belle Déchette
2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne

Détails
Heure : 13:00
Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

Lieu
La Belle Déchette
Adresse
2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne
Ville
Rennes

