Vente à thème à La Belle Déchette : Cadres et Déco ! Samedi 28 Janvier – Vente à thème : Cadres et Déco.

De 13h à 17h à la boutique « La Réserve » située au 2 rue du pré du bois à Rennes :

La Belle Déchette vous convie samedi 28 Janvier à La Réserve pour une vente à thème : Cadres et Déco. L’occasion de redonner un petit coup de pep’s à son intérieur ! Se faire plaisir c’est bien, mais le faire de façon responsable et solidaire, c’est encore mieux ! Vous avez une envie de renouveau ? Plutôt que de vous rendre directement dans une boutique de décoration « classique » qui propose à la vente de nombreux objets similaires les uns aux autres, à La Réserve, nous vous proposons une alternative… Des objets différents, vintage, en bon état, parfois dépareillés mais tous n’attendant qu’une seule chose : être réutilisés ! Pas de catalogue mais que des surprises ! Vaisselles décoratives, bibelots, cadres, à vous de choisir et leur donner une seconde vie !

Au plaisir de vous accueillir,

