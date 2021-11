Plastique Impact La Belle Déchette, 27 novembre 2021 13:00, Rennes.

A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, La Belle Déchette et l’Atelier Commun organisent l’événement Plastique Impact.

Le mercredi 24 et le samedi 27 novembre 2021, à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, La Belle Déchette et l’Atelier Commun organisent l’événement Plastique Impact. Un temps festif et convivial programmé sur le quartier du Blosne et dans les locaux partagés de La Belle Déchette & L’Atelier commun, en partenariat avec L’équipière, le MobiLab de la Maison des Squares, Au P’tit Blosneur et Zero Waste Rennes. Objectif : sensibiliser à la question des déchets plastiques, à leur omniprésence dans notre quotidien et surtout échanger autour des alternatives.

Samedi 27 novembre 2021 – de 13h à 17h – Stands d’information et Ateliers de fabrication

RDV à La Belle Déchette et L’Atelier Commun2 rue du Pré du Bois – Rennes

Le pôle de La Belle Déchette et L’Atelier Commun se transforment pour vous proposer cet événement dédié aux alternatives aux plastiques et plus largement, à la mobilisation pour une société plus durable et solidaire. De 13h à 17h, venez rencontrer les acteurs et actrices qui proposent des alternatives sur notre territoire pour limiter l’utilisation des plastiques et/ou promouvoir le réemploi, l’échange, la solidarité : Zero Waste Rennes, L’équipière, le MobiLab, Le P’tit Blosneur… Cet après-midi propose également de vous initier aux alternatives grâce à différents ateliers Do It Yourself : Création de boucles d’oreille en plastique recyclé, fabrication de corbeilles avec Precious Plastic, conception de Tawashi et BeeWrap ou encore couture de Furoshiki pour emballer vos cadeaux de Noël, transformation de tee-shirt en totebag….

Gratuit – inscription aux ateliers sur place

