Les Ateliers de fabrication réemploi de La Belle Déchette ! La Belle Déchette, 14 mai 2022 10:00, Rennes.

Samedi 14 mai, 10h00 Sur place Sur inscription https://labelledechette.com/category/ateliers/

La nouvelle programmation des Ateliers de fabrication réemploi de La Belle Déchette est sortie ! Elle commence dès samedi 14 mai avec la création de broche en cuir upcyclé !

Chaque mois, La Belle Déchette programme un atelier de fabrication à partir d’objets ou matières existantes. L’objectif est de sensibiliser chacun et chacune au réemploi en favorisant le FAIRE, la créativité, le partage et l’apprentissage de techniques spécifiques. On apprend alors à construire, assembler, coudre, créer…

La nouvelle programmation de mai à septembre vient de sortir :

Samedi 14 mai 2022 – de 10h à 12h

Création de broche en cuir upcyclé avec Anaïs Rospars d’Oeil Trouble

Un atelier pour apprendre à revaloriser le cuir de vieux sacs et autres accessoires pour en faire de jolies broches. Anaïs proposera des modèles faciles à réaliser pour se faire la main, puis chacun.e pourra se lancer dans une conception libre et personnalisée.

Samedi 4 juin 2022 – de 10h à 13h

Menuiserie zéro-déchet – Fabrication d’une jardinière en bois de palettes avec Camille Serrazin de Meublez Main ! Mobilier et ateliers éco-responsables

Apprenez les techniques de base de la menuiserie avec des gestes simples, des outils accessibles et quelques planches de récupération ! Mesurez, tracez, sciez d’équerre, fabriquez des panneaux et assemblez le tout à l’aide d’une visseuse. Enfin, vous passerez à la finition si satisfaisante. Cet atelier est adapté aux débutant.e.s, les bricoleur.se.s y découvriront aussi de nouvelles astuces. Le bois sera déjà prêt à être utilisé (palettes non-traitées, démontées, déclouées et rabotées).

Samedi 16 juillet 2022 – de 10h à 12h

Patères avec des couverts !

Avec Quentin Orhant de L’Atelier Commun

Découvrez L’Atelier Commun et fabriquez votre porte-manteau avec les couverts de la ressourcerie ! Une patère unique qui donne une seconde vie aux objets. Pour ce faire, vous aurez l’occasion d’utiliser une presse hydraulique, ainsi que les outils de l’atelier bois/métal.

Samedi 3 septembre 2022 – de 10h à 12h

Création d’une trousse upcyclée

avec Awen Auffret-Congiu de RAVAUDE !

Apprenez simplement comment transformer des fripes en une trousse doublée et zippée. Vous apprendrez à poser un zip et une doublure et repartirez avec de bonnes bases pour pouvoir mener vos propres expérimentations en upcycling.

La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine

samedi 14 mai – 10h00 à 12h00