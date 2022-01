La Belle Déchette propose une vente à thème : cadres, déco, bibelots La Belle Déchette Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Belle Déchette propose une vente à thème : cadres, déco, bibelots La Belle Déchette, 19 février 2022 13:00, Rennes. Samedi 19 février, 13h00 Sur place Entrée libre La Belle Déchette vous propose une vente à thème pour (re)décorer votre intérieur en seconde main ! Cette vente se déroule le samedi 19 février de 13h à 17h à la boutique « La Réserve » située au 2 rue du pré du bois à Rennes : La Belle Déchette vous propose une vente à thème pour décorer votre intérieur en seconde main ! Cadres de toutes tailles, vases, bibelots, objets de décoration en tout genre… il y en a pour tous les goûts. Peut-être dénicherez-vous le trésor qui s’accordera parfaitement à votre salon ! Durant ce temps, profitez en plus d’une remise de 30 % sur l’ensemble des produits* de La Réserve (mobilier, déco, jouets, matériaux…)

* sauf produits indiqués La Belle Déchette 2 rue du Pré du Bois, Rennes, Ille et Vilaine, Bretagne 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 19 février – 13h00 à 17h00

