Splann ! La Basse Cour, 21 mai 2022 15:30, Rennes. Samedi 21 mai, 15h30 Sur place Prix : 3€ en prévente sur le site de la Basse Cour et 5€ sur place https://www.facebook.com/splannenquetes/ Venez fêter le journalisme d’enquête ! Le samedi 21 mai, à partir de 15h30, le média ” Splann ! ” vous acceuil à la guinguette de la Basse Cour, Chem. Robert de Boron, 35000 Rennes. Intervenants : Les enquêteurs.rices de Splann!

Nicolas de la Casinière de la Lettre à Lulu

Julien Collinet de la Topette

Nolwenn Weiler de Basta! Splann! produit des enquêtes au long cours en donnant le temps et les moyens à nos journalistes d’aller au bout de leurs investigations. Nous publions nos articles à la fois en français et en breton. L’information est un bien public. Nous refusons le suivisme des médias. Nos enquêtes sont financées par des dons de particuliers et de fondations philanthropiques puis publiées gratuitement par des médias partenaires ainsi que sur notre site. Nous refusons les subventions régionales et les financements d’entreprises. Splann! a besoin de vous pour financer ses enquêtes partout en Bretagne où l’intérêt général le requerra. ▶ Deux tables rondes : • 15h30-17h Les enquêtes de Splann! avec « Iberdrola. Quand l’énergie « propre » a les mains sales » et « Bol d’air à l’ammoniac ». • 17h30-19h L’investigation en local, quelles pertinences et difficultés?

Intervenant.e.s : Les enquêteurs.rices de Splann!, Nicolas de la Casinière de la Lettre à Lulu, Julien Collinet de la Topette, Nolwenn Weiler de Basta ! ▶ Concert • 19h30 I Concert I Les Entités Funk d’inspiration cosmique, Les Entités travaillent l’énergie du groove libre. Leur but premier est de faire danser les humains sur des improvisations funky et progressives. Ainsi débute le voyage transcendantal avec les Entités. Les Entités viennent de Rennes, Les Entités sont nées en 2018, Les Entités c’est une batterie folle, une guitare spatiale, une basse abyssale et un clavier non tempéré. Les Entités sont UNE Entité sur scène. Les Entités vous souhaite une agréable soirée à l’avance, bienvenue parmi nous. La Basse Cour la prévalaye 35000 Rennes 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine samedi 21 mai – 15h30 à 21h30

