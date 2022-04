CUEILLETTE DE MEGOTS & OPEN AIR La Basse Cour, 30 avril 2022 15:00, Rennes.

Samedi 30 avril, 15h00 Sur place Prix libre https://www.hebdoecolo.com/en/sinscrire-a-une-cueillette, https://fb.me/e/54pv0Jra3

Rendez-vous pour une collecte de mégots citoyenne et écologique dès 15h au Jardin de la Confluence (Mail François Mitterrand) avant de se déhancher dès 17h à La Basse Cour à La Prévalaye.

Avec le retour des beaux jours, Octopus Crew revient plus motivé que jamais samedi 30 avril ! Et pour l’occasion on t’a concocté un programme aux petits oignons aux côtés de La Basse Cour et Hebdo Ecolo en before de la Sweatlodge ?

⏰ 15h – 17h | LES MÉGOTS TU TRAQUERAS … ?

Savais-tu qu’un mégot contient plus de 2 500 substances chimiques ? Et qu’il pollue à lui tout seul plus de 500L d’eau ? ?

Ces chiffres nous ont donné envie d’agir ! Alors avant de faire la fête, rejoins-nous avec Hebdo Ecolo dès 15h au Jardin de la Confluence sur le Mail François Mitterrand pour une joyeuse collecte de mégots le long de la Vilaine ?‍?

En plus d’un moment de convivialité pour rallier La Basse Cour, tu contribueras à protéger :

1️⃣ Les nappes phréatiques et notre belle Vilaine

2️⃣ La nature et la biodiversité

3️⃣ La santé publique

4️⃣ L’économie circulaire

⚠ Inscription obligatoire : https://www.hebdoecolo.com/en/sinscrire-a-une-cueillette

? Pense à prendre une bouteille vide ou un sac plastique ! Gants et pince te seront fournis.

⏰ 17h – 22h | … TE DÉHANCHER TU POURRAS ??

A la fin de la cueillette, les DJs les plus chauds d’Octopus t’attendront avec impatience sur la piste de la Basse Cour. Prépare toi à danser ! Tu l’auras bien mérité ?

Hebdo Ecolo proposera en parallèle des ateliers de sensibilisation autour de la sobriété numérique, de la biodiversité animale et marine ?

? HOUSE – ITALO – DISCO – FUNK

SUR PLACE

? Prix libre

?? Restauration & Bar

? La Basse Cour – Chemin Robert de Boron, La Prévalaye

⏰ 22h – 6h | SWEATLODGE IRL PARTY

La grande kermesse avec 2 chapiteaux et 2 soundsystems, 2 salles 2 ambiances ! Tu rajoutes une belle sélection d’entresorts, un nightshop, les projections géantes de Diazzo et une programmation qui te fera perdre 10 kilos sur le dancefloor, tu as ta soirée du printemps. Vas-y quitte ton écran, deviens un meme ou qui tu veux et rejoins la SWEATLODGE InRealLife PARTY !

? Toute la line-up et la billetterie pour continuer ta soirée sur l’évent Sweatlodge ? https://fb.me/e/2caOybsNM

La Basse Cour Chemin Robert de Boron, Rennes 35000 35920 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

samedi 30 avril – 15h00 à 23h00