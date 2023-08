Dj Set | Vilaine Radio La Basse Cour Rennes, 1 septembre 2023, Rennes.

Retrouvez une partie de la team de La Vilaine Radio à La Basse Cour ! Ah et La Vilaine Radio, c’est une radio associative auto-financée et crée par des artistes et deejays locaux ! Vendredi 1 septembre, 20h00 1

Du 2023-09-01 20:00 au 2023-09-01 22:00.

DJ TUKTUK

Mix Controleur | World Music ★ Indie ★ Hip-Hop ★Reggae

Dj hip hop et reggae dans les bars parisiens et ensuite toulousains. In continue de mixer en arrivant sur Rennes dans un style world revisité. Désormais il propose aussi des mix dans son tuk tuk.

DARLIN’

Mix Vinyls | Drum & Bass ★ Electro ★ Hip-Hop ★ Jungle ★Breakcore ★Dub

DJ rennais amateur de musiques électroniques, essentiellement Drum & Bass, Jungle, mais aussi Electrodub, Breakcore… Plusieurs concerts sur Rennes dans les années 2000 sous le nom de DR J KILL. Après avoir proposé 2 émissions Back dans les bacs et Back Label, il anime désormais une émission mensuelle Massive dédiée à la DnB.

LIONPEPS SELECTA

Mix controleur ★ Reggae ★ Dub ★ Rock

Amateur éclairé ses sélections tournent autour du Dub et du Reggae mais pas que … LionPeps s’interresse à toutes sortes de musique (Hip-Hop, Rap, Électro, Soul, Blues, Rock, etc ….).

TERRAPI

Mix Vinyls | ★ Techno ★

Il a développé sa culture musicale grâce au cinéma et ses B.O. des années 90 et 2000. Des centaines de vinyles plus tard le voici prêt à proposer une sélection musicale éclectique pour la Vilaine Radio. Et pour la première fois partager son amour de la techno sur le devant de la scène en compagnie de la Vilaine équipe.

La Basse Cour Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000