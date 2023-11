Céline Bonacina au Jeu de Paume Jeu de Paume Rennes Rennes, 3 décembre 2023T 17:30, Rennes.

Céline Bonacina est une des jazzwoman les plus attachante d’aujourd’hui, saxophoniste accomplie et pédagogue enthousiaste…

Avec Jean-Pierre Perchaud, elle incarne toutes les émotions du jazz !!!

La saxophoniste Céline Bonacina s’est imposée, depuis bientôt une vingtaine d’années et six albums à son actif, comme l’une des musiciennes les plus enthousiasmantes de la scène européenne. Son jeu volubile, audacieux et nourri de groove au saxophone baryton n’a pas d’équivalent. Son goût pour les rencontres et les métissages musicaux nourrissent sa trajectoire en perpétuel mouvement.

Le Duo-Colibri, qu’elle forme avec le guitariste Jean-Pierre Painchaud, est l’exact reflet de cette créativité: jazz puissant, mélodies imparables, J.S. Bach, improvisations… Toutes les couleurs du jazz résonneront dans la salle du Jeu de Paume !

Jeu de Paume Rennes 12 rue Saint-Louis à Rennes 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine