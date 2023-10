De l’art pour toutes les bourses au marché de Noël des artistes Jeu de Paume Rennes Rennes, 24 novembre 2023 14:00, Rennes.

De l’art pour toutes les bourses au marché de Noël des artistes Jeu de Paume Rennes Rennes 24 – 26 novembre

De l’art en cadeau ! Vingt artistes de la métropole,des oeuvres uniques et originales,des prix doux,une grande variété de techniques et d’univers,des ateliers gratuits :chacun y trouvera son bonheur! 24 – 26 novembre 1

L’art à la portée de tous

avec le Marché de Noël des artistes d’ Art2rennes

En plein cœur de Rennes, dans un lieu historique, la Salle Pélican du Jeu de Paume, l’art sera à la portée de tous durant trois jours .

Une vingtaine d’artistes de la métropole vous proposent, à prix doux, une large variété de productions : peintures, encres, dessins, sculptures, photos, gravures, art numérique, cyanotypes…

Abstraite ou figurative, chacun pourra dénicher l’œuvre originale et unique à s’offrir ou à offrir en cadeau.

Les artistes vous proposent aussi ateliers, live-paintings, nocturne du samedi et quelques surprises.

De quoi ne laisser personne indifférent

Vous aimez faire des cadeaux? Faire plaisir et surprendre ?

N’hésitez pas ! Venez nous voir et embarquez pour un voyage artistique , poétique et chaleureux !

Horaires

Ouverture : Vendredi 24 de 14h à 20h

Samedi 25 (nocturne) de 10h jusqu’à 23h

avec Ateliers artistiques adaptés à tous les âges.

Dimanche 26 de 10h à 18 h

Tarifs

Entrée gratuite

Animations gratuites

Accessibilité

Accessible PMR y compris toilettes

Transports

Métro à 2 minutes:

Station SAINTE ANNE desservie par les 2 lignes de métro A et B

Navette bus gratuite dans le coeur historique et bus à proximité

immédiate (tous les renseignements sur www.star.fr)

Parking Chézy-Dinan (403 places), Parking des Lices (422 places)

et Parking de l’Hôtel Dieu (305 places) à proximité immédiate

A 10 min de la gare SNCF de Rennes

Jeu de Paume Rennes 12 rue Saint-Louis à Rennes 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine