De l’art en cadeau ! Vingt artistes de la métropole,des oeuvres uniques et originales,des prix doux,une grande variété de techniques et d’univers,des ateliers gratuits :chacun y trouvera son bonheur! 24 – 26 novembre 1

Des œuvres d’art pour toutes les bourses

Avec le Marché de Noël des artistes d’ Art2rennes

En plein cœur de Rennes, dans un lieu historique, la Salle Pélican du Jeu de Paume, l’art sera à la portée de tous.durant trois jours .

Une vingtaine d’artistes de la métropole vous proposent une large variété de productions : peintures, encres, dessins, sculptures, photos, gravures, art numérique, cyanotypes…

Abstraite ou figurative, chacun pourra dénicher, à prix doux, l’œuvre originale et unique à s’offrir ou à offrir en cadeau.

Les artistes vous proposent aussi ateliers, live-paintings, nocturne du samedi et quelques surprises.

De quoi ne laisser personne indifférent

Vous aimez faire des cadeaux ? Faire plaisir et surprendre ?

N’hésitez pas ! Venez nous voir et embarquez pour un voyage artistique , poétique et chaleureux !

Horaires

Ouverture : Vendredi 24 de 14h à 20h

Samedi 25 (nocturne) de 10h jusqu’à 23h

avec Ateliers artistiques adaptés à tous les âges.

Dimanche 26 de 10h à 18 h

Tarifs

Entrée gratuite

Animations gratuites

Accessibilité

Accessible PMR y compris toilettes

Transports

Métro à 2 minutes:

Station SAINTE ANNE desservie par les 2 lignes de métro A et B

Navette bus gratuite dans le coeur historique et bus à proximité

immédiate (tous les renseignements sur www.star.fr)

Parking Chézy-Dinan (403 places), Parking des Lices (422 places)

et Parking de l’Hôtel Dieu (305 places) à proximité immédiate

A 10 min de la gare SNCF de Rennes

Jeu de Paume Rennes 12 rue Saint-Louis à Rennes 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine