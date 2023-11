Comment les bretons de Paris mobilisent la diaspora bretonne dans le monde Jeu de Paume Rennes Rennes, 23 novembre 2023T 10:00, Rennes.

Comment les bretons de Paris mobilisent la diaspora bretonne dans le monde Jeu de Paume Rennes Rennes Jeudi 23 novembre, 10h00

Fondée par l’association des cadres bretons, la commission de prospective Kavadenn, qui signifie «découvertes» en breton, fêtera son 10eme anniversaire en 2024. Jeudi 23 novembre, 10h00 1

Dès son origine en 1962, l’association des cadres bretons a pour mission de participer au développement économique et social ainsi qu’au rayonnement de la Bretagne, en mobilisant, en Bretagne, à Paris et à l’international, les énergies des Bretons, d’origine ou de coeur, de toute génération, de tout secteur et de toute sensibilité. Elle regroupe en son sein des personnalités du monde de l’économie, de la finance, de la culture, des médias et de la vie publique.

Alors Kavadeen ou Kavadenn ? Dans les deux formes, le mot (construit sur le verbe kavout) est féminin en breton. Pluriel ? Respectivement kavadennoù et kavadelloù . Kavadeen ? Faute de frappe ou adaptation britannique ? Cela consonne avec Aberdeen, ville écossaise, par exemple… Que la marée des ondes internet vienne baigner dans la baie du Mont-Saint-Michel, et contribuer à le faire connaître.

