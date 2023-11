Devenir un Club UNESCO en Bretagne : Candidatures Ouvertes et Réunion d’Information de la la FFCU Bretagne Jeu de Paume Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Cette initiative offre la chance aux organisations et aux institutions de jouer un rôle actif dans la promotion de l'éducation, de la culture et de la citoyenneté. Pour devenir Club pour l'UNESCO, il faut envoyer votre candidature en remplissant un questionnaire en ligne en utilisant le lien suivant: https://cnfu.limesurvey.net/344999?newtest=Y&lang=fr C'est un comité d'accréditation (composé des membres de la Commission Nationale Française pour l'UNESCO, de la Fédération Française des Clubs pour l'UNESCO ainsi que d'autres membres de divers ministères concernés) qui se réunit pour examiner les dossiers. Il est utile de prendre connaissance en amont des critères d'accréditation et à vous préparer en conséquence. Sans cette accréditation, votre structure ne saurait devenir Clubs pour l'UNESCO. Néanmoins, nous avons engagé des démarches pour garder avec nous des structures qui souhaitent devenir Clubs pour l'UNESCO en vue de les accompagner dans leurs démarches et pour qu'elles soient des acteurs et actrices des chemins de la citoyenneté (partenaires) de notre programmation annuelle. Ils sont ainsi associés à notre programmation, notre communication et nos événements. Attention, ce statut ne confère aucunement à ces structures le droit de se réclamer de l'UNESCO. Seule l'accréditation en donne l'autorisation.

