A l’initiative de l’association Québec Pays de Rennes, le Jeu de Paume, équipement de la ville de Rennes, accueille une conférence animée par Roger Barrette, historien québécois. Mardi 17 octobre, 18h30 1

Découvrir de Gaulle et sa relation exceptionnelle avec les Québécois

Rencontre avec un De Gaulle insoupçonné. L’historien Roger Barrette nous révèlera de nombreux faits inédits, dont l’appel au secours que le Général a lancé aux Canadiens français le 1er août 1940 et les trois voyages qu’il a effectués au Québec. Nous découvrirons les 60 ans de passion québécoise du général de Gaulle. Cet attachement profond et des circonstances particulières l’ont même amené – à deux reprises – à vouloir émigrer au Québec.

A propos du conférencier, Roger Barrette

Historien, secrétaire général de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC)

Roger Barrette détient des maîtrises de l’Université d’Ottawa et de l’École nationale d’adminis­tration publique (ENAP). Il a été cadre supérieur dans plusieurs ministères québécois et juge en droit du travail. Il a aussi enseigné à l’Université du Québec à Trois-Rivières, à l’Université Laval et à l’ENAP. Il a publié plusieurs articles et ouvrages, notamment des biographies dans le Dictionnaire biographique du Canada. Ses travaux actuels portent sur le rayonnement des visites du général Charles De Gaulle au Québec. Il est secrétaire général de la section québécoise de la Commission franco québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC).

A propos du Jeu de Paume de Rennes, un lieu chargé d’histoire

« Qui va à la chasse perd sa place », « épater la galerie », « rester sur le carreau », « les enfants de la balle » …. La langue française est truffée d’expressions issues de la pratique du Jeu de paume.

À la fin du XVIe siècle, de nombreuses villes en France, dont Rennes, possèdent plusieurs salles, prouvant ainsi l’engouement de la population pour le Jeu de Paume. Et comment ne pas mentionner la salle du Jeu de Paume à Versailles, restée célèbre dans l’Histoire de France pour le serment qui y fut prononcé le 20 juin 1789 par les députés du Tiers état, qui prendra le nom de serment du Jeu de paume, acte majeur de la révolution française !

Mais le Jeu de paume, qu’est-ce que c’est ? Ce sport français est l’ancêtre du tennis et de la pelote basque ou plus généralement, de tous les sports de raquettes. Il s’est propagé dans toute l’Europe de la Renaissance et a laissé dans notre pays des traces importantes tant patrimoniales, qu’historiques et culturelles.

À Rennes, le Jeu de Paume dit du Pélican, construit en 1605, est au XVIIè siècle un haut lieu du sport rennais. Ce sport va progressivement être délaissé à la fin des années 1600… Le bâtiment est vendu en 1686 pour le compte de l’évêché de Rennes. Le grand séminaire s’y installe peu après. Il est ainsi transformé en chapelle, puis successivement en lingerie et finalement en bureaux municipaux.

Des études du bâti et des fouilles archéologiques sont menées de 2011 à 2014 et permettent de découvrir sa structure initiale, conservée tout au long de son évolution. Reconnue comme la plus ancienne salle en élévation conservée en France, elle est inscrite au titre des monuments historiques en 2012.

