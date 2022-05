Oxygènes – Exposition d’Art2Rennes Jeu de Paume Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Oxygènes – Exposition d’Art2Rennes Jeu de Paume, 1 octobre 2020 14:00, Rennes. 1 – 10 octobre 2020 Sur place Entrée libre et gratuite Oxygènes, l’exposition d’Art2Rennes se déroulera du jeudi 1er au samedi 10 octobre 2020 au Jeu De Paume. NOUVELLE EXPOSITION d’ ART2RENNES au JEU DE PAUME, qui s’inscrit dans le cadre de la Rentrée des Arts Visuels (1er septembre – 11 novembre), OXYGENE(S) se déroulera du jeudi 01 au samedi 10 octobre 2020 et se terminera donc lors du temps fort de cette manifestation culturelle rennaise : le week-end de l’ouverture des ateliers d’artistes. Tous les jours des artistes seront présents pour vous accueillir et échanger avec vous sur leurs pratiques respectives. L’art est parfois perçu comme lointain ou inutile. L’association Art2Rennes vous convie à découvrir à quel point l’art est le support même de nos rêves, de nos aspirations, de notre devenir. Regarder, respirer, nous interroger, nous bousculer et créer de nouveaux idéaux : voilà le parcours que nous vous proposons par le biais d’expositions, de discussions et de performances d’arts plastiques. Adresse : Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis- Rennes

Ouverture :

Lundi, mardi et jeudi 14h/18h

Mercredi et Vendredi : 9h30/12h30 et 14h/18h

Samedi : 10h/18h

Dimanche : fermé Jeu de Paume 12, rue Saint Louis, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 1er octobre 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 2 octobre 2020 – 09h30 à 12h30

vendredi 2 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

samedi 3 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

lundi 5 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 6 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 7 octobre 2020 – 09h30 à 12h30

mercredi 7 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 8 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 9 octobre 2020 – 09h30 à 12h30

vendredi 9 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

samedi 10 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Jeu de Paume Adresse 12, rue Saint Louis, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Jeu de Paume Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Jeu de Paume Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Oxygènes – Exposition d’Art2Rennes Jeu de Paume 2020-10-01 was last modified: by Oxygènes – Exposition d’Art2Rennes Jeu de Paume Jeu de Paume 1 octobre 2020 14:00 jeu de paume rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine