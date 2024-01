LA MAISON DES PARENTS, Le Festival Jeu de paume Rennes, vendredi 26 janvier 2024.

LA MAISON DES PARENTS, Le Festival Jeu de paume Rennes 26 – 28 janvier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-26 09:30

Fin : 2024-01-28 20:30

La Maison des Parents – ateliers et rencontre autour de la parentalité 26 – 28 janvier 1

La Maison des Parents s’installe à Rennes le temps d’un week-end

Du 26 au 28 janvier prochain, le collectif Périnat’ rennais, soutenu par Mustela, ouvre la Maison des Parents, lieu ressource à destination de tous les parents

Devenir parent, c’est un saut dans l’inconnu, empli de joie, d’émerveillement, mais aussi d’angoisses et d’incertitudes.

C’est pourquoi le collectif Périnat’ rennais, soutenu par la marque de soin pour toute la famille Mustela, célèbre le festival La Maison des Parents.

Trois jours, une vingtaine d’ateliers autour de la parentalité, des activités pour les enfants, des projections et spectacles, des cercles de parole… pour célébrer les familles et répondre aux nombreuses questions qu’amènent l’entrée dans la vie de parents.

Détail de la programmation et inscription juste ici : https://lamaisondesparents.fr/programmation-2024/

Jeu de paume 12 rue Saint-Louis Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine