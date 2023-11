Futur musée maritime : Saint-Malo doit-elle s’inspirer du pavillon espagnol d’Osaka (Japon) ? Jeu de paume Rennes, 1 décembre 2023, Rennes.

Futur musée maritime : Saint-Malo doit-elle s’inspirer du pavillon espagnol d’Osaka (Japon) ? Jeu de paume Rennes Vendredi 1 décembre, 13h00

2023-12-01 13:00 Le nouveau pavillon espagnol prévu à l’Exposition universelle de 2025 d’Osaka (Japon) s’appellera « Le courant Kuroshio » (« The Kuroshio Current »). Vendredi 1 décembre, 13h00 1

Il rend hommage à l’un des « secrets » de la navigation espagnole, dont l’existence a traversé les siècles. Ce courant, qui a forgé des liens culturels et commerciaux précieux entre les continents, servira d’inspiration à une expérience globale pour rapprocher le royaume d’Espagne et l’empire du Japon.

À l’image de l’océan, le pavillon se distinguera par son approche circulaire, utilisant des matériaux naturels, durables et à faible impact environnemental, notamment ceux issus de processus de réutilisation et de recyclage.

La proposition de conception du Pavillon espagnol à l’Expo Osaka 2025 a été sélectionnée par le Conseil d’administration de l’AC/E (Action culturelle espagnole), suite à la recommandation d’un jury présidé par Juan Luis Gordo et composé de 10 experts. Le jury a également distingué parmi les meilleures propositions les studios suivants : UTE Icaria Atelier SL – Francisco Javier Terrados Cepeda – Fernando Suárez Corchete, UTE B720 – Référence externe, UTE Mangado y Asociados – Pablo Menéndez SLU et UTE Selgascano Arq. – FRPO Rodríguez & Oriol.

L’Expo Osaka 2025, sous le thème « Concevoir la société du futur pour nos vies », devrait débuter le 13 avril 2025 et se terminer le 13 octobre 2025. Osaka, au Japon, a été choisie pour accueillir l’Expo 2025 par le Bureau International des Expositions. (BIE). Le Brésil a également annoncé que son pavillon serait créé par le Studio MK27, avec un accent particulier sur les initiatives brésiliennes en matière de développement durable.

Jeu de paume 12 rue Saint-Louis Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine