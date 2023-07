Cet évènement est passé Projection en plein air | Avant séance ! Jardin du déversoir – Coulée Verte – Armorique Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Projection en plein air | Avant séance ! Jardin du déversoir – Coulée Verte – Armorique Rennes, 11 juillet 2023, Rennes. L’association des Cadets de Bretagne vous donne rdv le **mardi 11 juillet** à partir de **19h** au **jardin du déversoir**, quartier Armorique, avant la projection en plein air du film « Ponyo sur l… Mardi 11 juillet, 19h00 1 Du 2023-07-11 19:00 au 2023-07-11 21:00. L’association des Cadets de Bretagne vous donne rdv le mardi 11 juillet à partir de 19h au jardin du déversoir, quartier Armorique, avant la projection en plein air du film « Ponyo sur la falaise » de Hayao Miyazaki (22h30). Au programme à partir de 19h : Animations sportives & stand buvette, pas Les Cadets de Bretagne 19h45 et 21h15 : deux set concert de Hippocampe Live Dans la soirée : visite du jardin du déversoir par Quartier Armorique 22h30 : projection du film d’animation en plein air « Ponyo sur la falaise » de Hayao Miyzaki. Jardin du déversoir – Coulée Verte – Armorique 12 Rue Jack Kerouac, 35700 Rennes, France Rennes 35700 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Jardin du déversoir - Coulée Verte - Armorique Adresse 12 Rue Jack Kerouac, 35700 Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Jardin du déversoir - Coulée Verte - Armorique Rennes

Jardin du déversoir - Coulée Verte - Armorique Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/