Cet évènement est passé Plantations insolites Jardin du Déversoir – Armorique Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Plantations insolites Jardin du Déversoir – Armorique Rennes, 11 juillet 2023, Rennes. Les objectifs seront de sensibiliser à la réutilisation des boites de conserves, donner une deuxième vie aux contenants, découvrir les plantes grasses et herbes aromatiques (selon les saisons), sen… Mardi 11 juillet, 19h00 1 Du 2023-07-11 19:00 au 2023-07-11 21:00. Les objectifs seront de sensibiliser à la réutilisation des boites de conserves, donner une deuxième vie aux contenants, découvrir les plantes grasses et herbes aromatiques (selon les saisons), sensibiliser à l’utilisation du compost mûr et décorer son intérieur ou extérieur avec de jolies plantations. Au programme : Décorer son contenant

Choisir sa plante

Découvrir et tamiser la compost

Planter

Repartir avec un joli plant ! Jardin du Déversoir – Armorique Rue Jack Kerouac, Rennes, France Rennes 35700 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Jardin du Déversoir - Armorique Adresse Rue Jack Kerouac, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Jardin du Déversoir - Armorique Rennes

Jardin du Déversoir - Armorique Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/