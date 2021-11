Salon du livre franco-chinois Institut Confucius de Bretagne, 4 décembre 2021 14:00, Rennes.

Samedi 4 décembre, 14h00 Sur place Entrée libre, conditionnée par la validité du pass sanitaire

L’Institut Confucius de Bretagne organise la première édition du Salon du livre franco-chinois à destination des amoureux du livre et des sinophiles, entre polars, bd, livres d’art, romans, jeunesse..

Notre programmation culturelle s’est tournée depuis des années vers la littérature chinoise et ses auteurs grâce à des rencontres (Fang Fang, Bi Feiyu, Qiu Xiaolong, Lin Li-chin, Yu Jian, Li Kunwu, Zhang Yueran…) ou des évènements (expositions sur la BD, sur la littérature jeunesse, concours de traduction…) et nous souhaitons continuer à creuser ce sillon littéraire en organisant un premier Salon du livre franco-chinois à Rennes. Le temps d’un après-midi, pour permettre la rencontre et les échanges entre les cultures et les arts, le Salon a pour objectif de réunir les amoureux, comme les curieux, des livres sur la Chine – aussi bien ancienne que contemporaine, de la bande dessinée au manuel en passant par le polar ou la poésie.

Organisé par l’Institut Confucius de Bretagne avec la librairie Le Failler et l’association Rennes-Chine, ce Salon sera l’occasion d’un moment convivial après deux années qui ont tenu le public et les acteurs du monde littéraire éloignés. Les animations apporteront une dimension festive et dynamique, permettant de profiter pleinement de cet après-midi sous l’égide du partage et la littérature.

Durant tout l’après-midi, les auteurs sont à la rencontre du public pour des dédicaces, mais aussi pour des échanges organisés parallèlement, avec différents formats : concours de dessins, recommandations des traducteurs, tables rondes…

La librairie Le Failler, notre partenaire pour la vente des ouvrages, proposera une table de presse qui mettra en avant toute l’étendue de cette littérature.

Enfin, diverses animations seront proposées parallèlement : coups de cœur des lecteurs, contes chinois pour le jeune public, cérémonie du thé, mini-concours de traduction…

L’entrée est gratuite et conditionnée à la validité d’un pass sanitaire si la réglementation l’exige.

Toutes les littératures

Le Salon s’adresse à tous les publics et tous les âges : nous accueillerons aussi bien des auteurs de littérature jeunesse, de romans policiers, de manuels de chinois ou d’essais, des traducteurs, des écrivains voyageurs, des dessinateurs de BD… Ils seront Chinois, ou Français écrivant sur la Chine, venus tous partager leur expérience et leur regard sur le pays, son histoire, sa langue, sa culture.

Tous les invités présenteront plusieurs ouvrages faisant l’objet d’une publication récente chez des éditeurs petits ou grands, spécialisés (Picquier, l’Asiathèque, HongFei…) ou généralistes.

Animations et signatures

De nombreuses animations sont prévues pendant toute l’après-midi.

Pour les lecteurs

“Pour donner envie de lire les écrivains chinois”, dix lecteurs présentent un livre – Rennes-Chine, 14h-15h – les adhérents nous emmènent à la découverte de Ba Kin, Fang Fang, Su Tong, Liu Cixin, Mo Yan, Yu Hua, Chi Li, Bi Feiyu…

“Les cinq coups de coeur” de Brigitte Duzan, responsable du site chinese-shortstories.com, 15h30

Lancement du Cercle de lecture – Rennes-Chine, 18h-19h, gratuit et ouvert à tous

Rencontre avec les auteurs

Men Xiaoyan et Marie Laureillard, 15h

Li Chunyan, 16h – Rennes-Chine

Christophe Comentale, 17h

Pour le jeune public

le cours de dessin de Chen Jiang Hong, 15h30

atelier “animaux en origami” avec Wang Yi, 16h-17h, à partir de 5 ans

Les contes du dragon chinois avec Mélodie Veillard, 17h-18h

Les invités du salon

Chen Jiang Hong – littérature jeunesse

Nie Chongrui – bandes dessinées

Wang Yi – littérature jeunesse

Pascal Vatinel – polar, littérature jeunesse

Bernard Allanic – manuels de chinois, essais

Kong Lingqiang – dessinateur caricaturiste

Li Chunyan – essais

Geneviève Clastres – beaux-arts, littérature jeunesse

Michel Imbert – polars, romans

Men Xiaoyan – littérature

Christophe Comentale – beaux-arts, essais

Marie Laureillard – beaux-arts, traduction littéraire

Christophe Comentale – histoire de l’art

Brigitte Duzan – traductrice

Alexis Brossollet – traducteur, éditeur (éditions du Non-Agir)

Institut Confucius de Bretagne 17 rue de Brest, 35000 RENNES 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine

samedi 4 décembre – 14h00 à 19h00